В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Facebook попросил отложить суд о запрете деятельности в России

Lenta.ruLenta.ru

Meta попросила отложить суд о запрете в России в связи с необходимостью подготовки позиции.

Facebook просит Генпрокуратуру отложить суд о запрете ее деятельности в РФ
Фото: ReutersReuters

Американская корпорация Meta (бывшая Facebook) попросила отложить суд о запрете в России в связи с необходимостью подготовки позиции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что компания попросила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности в России, а также назначить лингвистическую экспертизу.

Ранее 11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta (владеет Instagram, Facebook и WhatsApp) экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. Позже Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.

11 марта стало известно, что корпорация решила разрешить пользователям Facebook и Instagram в ряде стран призывать к насилию против российских военнослужащих. Ожидалось, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Однако позже в компании заявили, что не разрешат публиковать в соцсетях Facebook и Instagram призывы к убийству лидеров стран.

Общество,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители