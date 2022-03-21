Facebook просит Генпрокуратуру отложить суд о запрете ее деятельности в РФ

Meta попросила отложить суд о запрете в России в связи с необходимостью подготовки позиции.

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Американская корпорация Meta (бывшая Facebook) попросила отложить суд о запрете в России в связи с необходимостью подготовки позиции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что компания попросила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности в России, а также назначить лингвистическую экспертизу.

Ранее 11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta (владеет Instagram, Facebook и WhatsApp) экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. Позже Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.