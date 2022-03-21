Facebook просит Генпрокуратуру отложить суд о запрете ее деятельности в РФ

Meta попросила отложить суд о запрете в России в связи с необходимостью подготовки позиции.
Американская корпорация Meta (бывшая Facebook) попросила отложить суд о запрете в России в связи с необходимостью подготовки позиции. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что компания попросила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности в России, а также назначить лингвистическую экспертизу.
Ранее 11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta (владеет Instagram, Facebook и WhatsApp) экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. Позже Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.
11 марта стало известно, что корпорация решила разрешить пользователям Facebook и Instagram в ряде стран призывать к насилию против российских военнослужащих. Ожидалось, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Однако позже в компании заявили, что не разрешат публиковать в соцсетях Facebook и Instagram призывы к убийству лидеров стран.