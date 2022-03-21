Коллекционер из Краснодара создала музей с тысячей Barbie. Видео

"С детства я очень бережно относилась к ним, всегда думала, что я их сохраню и потом вот что-нибудь придумаю с ними обязательно. Когда я смотрела журналы, я всегда вдохновлялась, как там красиво все показывали: как будто она жила там в домике, на прогулку собиралась. Мне хотелось так же, как в журнале, это воспроизвести", - говорит Любовь Робертс.