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1 час назад

Коллекционер из Краснодара создала музей с тысячей Barbie. Видео

Александр Кузьмин

Дизайнер из Краснодара Любовь Робертс в прошлом году открыла музей, который посвящен одной из самых известных в мире кукол - Barbie. На момент создания музея в коллекцию входили около 500 кукол, сейчас количество экспонатов увеличилось в два раза. Ruptly пообщались с хозяйкой "кукольного домика" в понедельник, 13 марта, и подробнее узнали про историю возникновения коллекции.

Первые куклы у Любови появились в три года - две Barbie и один Ken. Это был подарок родителей, с которого и началась любовь девочки к куклам.

"С детства я очень бережно относилась к ним, всегда думала, что я их сохраню и потом вот что-нибудь придумаю с ними обязательно. Когда я смотрела журналы, я всегда вдохновлялась, как там красиво все показывали: как будто она жила там в домике, на прогулку собиралась. Мне хотелось так же, как в журнале, это воспроизвести", - говорит Любовь Робертс.

Подаренная родителями первая кукла Barbie Butterfly Princess так и осталась самой любимой для Любови. Теперь это визитная карточка музея. К одетой в платье с бабочками кукле нужно прикоснуться цветочком-магнитом, чтобы бабочки начали двигать крыльями.

В музее преобладают экспонаты 60-х и 90-х годов. Любовь признается, что куклы этого периода всегда казались наиболее привлекательными.

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