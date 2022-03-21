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20 минут назад

В России некоторые магазины прекратили продажи электроники в кредит и рассрочку

Lenta.ruLenta.ru

Магазины в России не дают возможность покупать электронику в кредит и рассрочку

Российские продавцы электроники отказались от продажи товаров в рассрочку
Фото: Коммерсантъ Коммерсантъ

Российские продавцы электроники отказались от продажи товаров в рассрочку, а некоторые и в кредит, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Например, в кредит и рассрочку больше не торгует Apple re:Store, заплатить в рассрочку нельзя в «М.Видео-Эльдорадо». Это стало невыгодно из-за повышения ключевой ставки и волатильности курсов валют, поясняют эксперты. При этом магазины не обязаны давать возможность покупать товар в рассрочку или кредит, сказали в Роспотребнадзоре.

Рассрочки, которые вместе предоставляли ритейлеры и производители, могут не вернуться в магазины электроники еще несколько лет, допустил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом средняя доля рассрочек на смартфоны в прошлом году составила 35 процентов, каждый третий гаджет приобретали с их помощью.

Ранее крупнейшие мировые производители процессоров Intel и AMD приостановили поставки своей продукции в Россию. Кроме того, китайские партнеры уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию.

Общество,Эльдар Муртазин,Intel,Роспотребнадзор,Apple,
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