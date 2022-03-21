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1 час назад

Wildberries рассказал, когда вернет денежные средства покупателям в России

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Интернет-магазин Wildberries продолжает восстанавливать работу после масштабного технического сбоя 14 марта. Часть функций все еще остаются недоступными для пользователей, включая возврат денежных средств, сообщает PRIMPRESS.

Wildberries обещает вернуть денежные средства своим покупателям
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Последствия технического сбоя до сих пор не устранены полностью. В частности, недоступна функция проверки статуса возврата денег за сданный товар. Клиентов просят немного подождать, обещая, что все функции будут полностью восстановлены.

«К сожалению, проверить статус возврата денежных средств до полного восстановления работы сайта невозможно. Над устранением ошибки работают наши специалисты. В ближайшее время сайт будет работать в обычном режиме. Если деньги не вернутся до обновления сайта, пожалуйста, после обновления обратитесь повторно», – прокомментировали в Wildberries.

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