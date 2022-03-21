Wildberries обещает вернуть денежные средства своим покупателям

«К сожалению, проверить статус возврата денежных средств до полного восстановления работы сайта невозможно. Над устранением ошибки работают наши специалисты. В ближайшее время сайт будет работать в обычном режиме. Если деньги не вернутся до обновления сайта, пожалуйста, после обновления обратитесь повторно», – прокомментировали в Wildberries.