В Госдуме рассмотрят возможность бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти.

В Госдуму внесен проект о возможности бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. Авторами выступили депутаты и сенаторы от "Единой России" во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.

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Проект подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина от 7 февраля 2022 года, уточняют инициаторы.

В случае принятия закон обеспечит бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти нa воинских захоронениях и мемориальных сооружениях.

Согласно законопроекту, правительство наделяется полномочиями по определению принципов формирования цены на газ для газоснабжения в целях постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.

Как отмечают авторы документа, он разработан в связи с высокой социальной значимостью сохранения и бережного отношения к историческим традициям и опыту предшествующих поколений, формированию у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов.