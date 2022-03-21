В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

В Госдуму внесли законопроект, обеспечивающий бесперебойную работу Вечных огней

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 3

В Госдуму внесен проект о возможности бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. Авторами выступили депутаты и сенаторы от "Единой России" во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.

В Госдуме рассмотрят возможность бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти.
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Проект подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина от 7 февраля 2022 года, уточняют инициаторы.

В случае принятия закон обеспечит бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти нa воинских захоронениях и мемориальных сооружениях.

Согласно законопроекту, правительство наделяется полномочиями по определению принципов формирования цены на газ для газоснабжения в целях постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.

Как отмечают авторы документа, он разработан в связи с высокой социальной значимостью сохранения и бережного отношения к историческим традициям и опыту предшествующих поколений, формированию у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов.

Как ранее отметил Андрей Турчак на заседании главы государства с правительством, порядок работы Вечных огней четко не определен. В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены.

Общество,Андрей Турчак,Владимир Путин,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители