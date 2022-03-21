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31 минуту назад

В Госдуме предложили альтернативу "Евровидению"

Ревизор.ruРевизор.ru

Депутат Денис Майданов выступил с инициативой заменить "Евровидение" отечественным конкурсом "МиР".

Чем планируется заменить "Евровидение"
Фото: ТАССТАСС

Певец Денис Майданов, ставший в прошлом году депутатом Госдумы от партии "Единая Россия", в последнее время занялся проблемой импортозамещения. Так, 2 марта артист сообщил читателям своего телеграм-канала о переходе на смартфон российского производства. На прошлой неделе депутат предложил "импортозамещение" уже для международного песенного конкурса "Евровидение": заменить его конкурсом "МиР". По мнению Д. Майданова, западные шоу опостылели зрителю, а новое музыкальное состязание способно вызывать неподдельный интерес в нашей стране. Напомним, "Мир" - это детский конкурс "Музыка и Развитие". Участвовать в нем могут не только певцы, но и барабанщики, скрипачи, аккордеонисты и т.д. Справедливости ради, пока что "МиР" далек от масштабов "Евровидения". В первом сезоне участвовали представители двух стран: России и Белоруссии. Однако основатель конкурса Александр Яковлев планирует пригласить на следующий сезон музыкантов из Сербии, Казахстана, Узбекистана, Индии и Китая.

Общество,Александр Яковлев,Денис Майданов,Единая Россия,Госдума,
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