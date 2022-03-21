В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
41 минуту назад

Летом в Сочи будет тесно: россияне остаются отдыхать в стране из-за ограничений

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В связи с геополитической ситуацией и ограничениями на полеты, россияне забронировали максимальное количество туров на отдых в стране. Об этом сообщают «Известия».

Куда поедут отдыхать россияне летом
Фото: Global Look Press / globallookpress.comGlobal Look Press / globallookpress.com

«В марте туры по РФ формируют рекордные 83% бронирований. Лидером спроса остается Сочи», – объяснили туроператоры.

Те, кто собираются лететь за границу, выбирают Турцию, Египет и ОАЭ. Правда, чтобы попасть туда, нужно искать обходные пути, например вылетать из Минска. В марте прошлого года бронирование отдыха в стране занимало всего лишь 31 %. Теперь же позиции потерял зарубежный отдых, доля бронирований которого составляет 17 %. Также на отдых в стране подстегнула программа туристического кэшбэка. Путешественники могут вернуть до 20 тысяч при оплате отдыха через карту «Мир», сообщают «Известия». Ранее «Федеральное агентство новостей» писало о том, что туриндустрии Италии предрекли денежные потери из-за отсутствия россиян.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители