Куда поедут отдыхать россияне летом

Те, кто собираются лететь за границу, выбирают Турцию, Египет и ОАЭ. Правда, чтобы попасть туда, нужно искать обходные пути, например вылетать из Минска. В марте прошлого года бронирование отдыха в стране занимало всего лишь 31 %. Теперь же позиции потерял зарубежный отдых, доля бронирований которого составляет 17 %. Также на отдых в стране подстегнула программа туристического кэшбэка. Путешественники могут вернуть до 20 тысяч при оплате отдыха через карту «Мир», сообщают «Известия». Ранее «Федеральное агентство новостей» писало о том, что туриндустрии Италии предрекли денежные потери из-за отсутствия россиян.