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46 минут назад

Прощальные наклейки появились на магазинах покинувших РФ компаний

Елена Прошина

Наклейки и баннеры с надписью «Давай, до свидания!» появились в Москве на «Макдональдсе», кафе Starbucks и на магазине Cartier. Как сообщает Telegram-канал Mash, все эти компании приостановили свою деятельность в России.

Организатор акции пока не известен. Отмечается, что баннер разместили над MacDonald's на проспекте Мира, а на дверях Starbucks на Арбате и магазина Cartier в Столешниковом переулке наклеили стикеры.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины западные страны начали вводить против России различные санкции. На этом фоне множество компаний из стран Запада приостановили свою деятельность в стране.

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Ранее появилась информация об открытом ресторане «Макдоналдс» в Санкт Петербурге, выяснилось, что он относится к франчайзи и работу прекращать не будет. Кроме того, 25 «Макдоналдсов» продолжают работу в Сибири. Они находятся в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, а также в Красноярске.

Общество,Видео,McDonald's,Starbucks,
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