Наклейки и баннеры с надписью «Давай, до свидания!» появились в Москве на «Макдональдсе», кафе Starbucks и на магазине Cartier. Как сообщает Telegram-канал Mash, все эти компании приостановили свою деятельность в России.

Организатор акции пока не известен. Отмечается, что баннер разместили над MacDonald's на проспекте Мира, а на дверях Starbucks на Арбате и магазина Cartier в Столешниковом переулке наклеили стикеры.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины западные страны начали вводить против России различные санкции. На этом фоне множество компаний из стран Запада приостановили свою деятельность в стране.