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58 минут назад

85-летний Сильвио Берлускони женился

Газета.RuГазета.Ru

Бывший премьер-министр Италии 85-летний Сильвио Берлускони отпраздновал свадьбу с 32-летней Мартой Фашиной. Избранница политика является депутатом итальянского парламента от партии «Вперед, Италия», которую возглавляет сам Берлускони. Пара не зарегистрировала свой брак официально, но провела символическую церемонию на вилле в пригороде Милана.

1/7 Сильвио Берлускони и Марта Фашина
Фото: mf9milan
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2/7 Сильвио Берлускони и Марта Фашина в день свадьбы, 19 марта 2022 года
Фото: LaPresse/Keystone Press Agency/Global Look Press
3/7 Сильвио Берлускони и Марта Фашина в день свадьбы, 19 марта 2022 года
Фото: LaPresse/Keystone Press Agency/Global Look Press
4/7 Марта Фашина
Фото: mf9milan
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5/7 Сильвио Берлускони и Марта Фашина во время футбольного матча в Монце, Италия, 2022 год
Фото: IPA/Reuters
6/7 Сильвио Берлускони и Марта Фашина
Фото: Legion-Media
7/7 Сильвио Берлускони и Марта Фашина покидают больницу Сан-Раффаэле в Милане, 2022 год
Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для Берлускони брак стал третьим. От предыдущих у него есть пятеро детей. Торжество посетили все отпрыски политика, кроме старшего сына. По официальной версии, он избегает массовых мероприятий из-за опасности заразиться коронавирусом

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