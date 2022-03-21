Пока вы спали: запрет на импорт российской нефти и переход на расчеты в нацвалютах

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Фото: ТАСС ТАСС

ЕС рассматривает запрет на импорт нефти из России

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В ЕС рассматривают включение эмбарго на российскую нефть в пятый пакет санкций против России. На запрете импорта нефти из России на фоне украинского кризиса особо настаивают страны Балтии. Об этом со ссылкой на осведомленные дипломатические источники пишет Reuters.

При этом, по их словам, Германия предостерегает союзников от слишком поспешных действий из-за уже выросших цен на энергоносители. Поводом для эмбарго может стать «российская химическая атака» на Украине или «массированная бомбардировка Киева».

Туристы решили остаться в России

По данным Travelata.ru, в марте 83% бронирований приходятся на туры по России. При этом в марте прошлого года Россия в структуре спроса организованных туров занимала 31%, а в 2019 году — 11%, сообщает «Коммерсант».

Участники рынка назвали наиболее востребованными направлениями Сочи, Анапу, Кавминводы и Крым. Они связывают резкий рост интереса к внутреннему туризму с геополитической напряженностью, сложностями с организацией полетов за рубеж и снижением числа доступных направлений.

Индия и Россия решили перейти на расчеты в нацвалютах

Для снижения влияния западных санкций Россия совместно с Индией разрабатывает системы расчетов в национальных валютах. Планируется создать механизм торговли, при котором на базе банка UCO будет сформирован внешнеторговой контрагент для взаимных платежей, а динамика курса рупия–рубль будет определяться через кросс-курсы к юаню, пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты пояснили, что через данную систему валютные доходы России в рупиях будут использоваться для приобретения товаров индийских экспортеров и наоборот. При этом минусом такого подхода является «затруднение в использовании национальных валют при торговле с третьими странами».

В России дешевеет аренда жилья

С момента начала военной операции на Украине и введения масштабных антироссийских санкций арендное жилье в крупных городах России подешевело примерно на 4,5 - 5,5%, а спрос на аренду в Москве снизился на 17%. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты связали падение цен с ростом предложения арендного жилья, которое обусловлено выводом на рынок квартир, владельцы которых передумали их продавать и начали сдавать, отъездом из страны иностранцев, решением части арендаторов сменить жилье на более дешевое и переводом квартир из посуточной в долгосрочную аренду из-за ограниченного потока туристов.

Российские магазины электроники отказываются от рассрочки

Российские продавцы электроники начали отказываться от рассрочки и кредитов на технику из-за высоких банковских ставок на займы. Об этом со ссылкой на сотрудников нескольких ретейлеров пишут «Известия».