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1 час назад

На Авито продают сахар из McDonalds за 10 тысяч рублей

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Россияне начали продавать сахар из ресторанов быстрого питания McDonalds. Они публикуют сообщения об этом на сайтах размещения объявлений.

Сахар за 10 тысяч рублей
Фото: PinterestPinterest

«Бесподобный сахар из McDonalds 3 месячной выдержки. Создает атмосферу успеха», – указано в описании товара.

Стоимость некоторых позиций может достигать 10 тысяч рублей за граммов. А в Пятигорске продают сахар из МакКафе по 500 рублей за упаковку в несколько граммов.

«В идеальном состоянии. Отрываю от сердца. Цена за 1шт. Без торга. Обмен на гараж не предлагать», – подписал продавец.

Ранее «ФедералПресс» писал, что дефицит сахара на полках обусловлен не только большим ажиотажем. Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов пояснил, что вина производителей тоже в этом есть.

Общество,McDonald's,
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