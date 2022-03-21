Сахар за 10 тысяч рублей

Россияне начали продавать сахар из ресторанов быстрого питания McDonalds. Они публикуют сообщения об этом на сайтах размещения объявлений.

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«Бесподобный сахар из McDonalds 3 месячной выдержки. Создает атмосферу успеха», – указано в описании товара.

Стоимость некоторых позиций может достигать 10 тысяч рублей за граммов. А в Пятигорске продают сахар из МакКафе по 500 рублей за упаковку в несколько граммов.

«В идеальном состоянии. Отрываю от сердца. Цена за 1шт. Без торга. Обмен на гараж не предлагать», – подписал продавец.