Омбудсмен Москалькова о волне русофобии

Ущемление прав русских людей по национальному признаку наблюдается по всему миру и масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это можно назвать неохолокостом, когда все направлено на то, чтобы растоптать культуру и человека. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает РИА "Новости". Офис омбудсмена опубликовал заявление, приуроченное ко Дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. В нем отмечается, что дискриминации подвергаются представители мировой культуры российского происхождения, студентов отчисляют из образовательных учреждений, а пациентам не оказывают медицинскую помощь.