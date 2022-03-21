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56 минут назад

Омбудсмен Москалькова сравнила русофобию с холокостом

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Ущемление прав русских людей по национальному признаку наблюдается по всему миру и масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это можно назвать неохолокостом, когда все направлено на то, чтобы растоптать культуру и человека. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает РИА "Новости". Офис омбудсмена опубликовал заявление, приуроченное ко Дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. В нем отмечается, что дискриминации подвергаются представители мировой культуры российского происхождения, студентов отчисляют из образовательных учреждений, а пациентам не оказывают медицинскую помощь.

Омбудсмен Москалькова о волне русофобии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Страны рвут культурные связи и даже отказываются от величайших представителей мировой культуры, таких как Гергиев, Нетребко; отвратительное изгнание наших паралимпийцев, людей особой силы духа", - сказала Москалькова.

По ее словам, эта "отвратительная тенденция началась не сегодня" и продолжилась годами. Москвалькова подчеркнула, что "непрекращающиеся годами нарушения прав" русских людей происходили на Украине и позицию России в вопросе русофобии не поддержали на международной арене. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что градус русофобии и ненависти к России в Соединенных Штатах сейчас чрезмерно высок.

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