Омбудсмен Москалькова о волне русофобии

Ущемление прав русских людей по национальному признаку наблюдается по всему миру и масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это можно назвать неохолокостом, когда все направлено на то, чтобы растоптать культуру и человека. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает РИА "Новости". Офис омбудсмена опубликовал заявление, приуроченное ко Дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. В нем отмечается, что дискриминации подвергаются представители мировой культуры российского происхождения, студентов отчисляют из образовательных учреждений, а пациентам не оказывают медицинскую помощь.
"Страны рвут культурные связи и даже отказываются от величайших представителей мировой культуры, таких как Гергиев, Нетребко; отвратительное изгнание наших паралимпийцев, людей особой силы духа", - сказала Москалькова.
По ее словам, эта "отвратительная тенденция началась не сегодня" и продолжилась годами. Москвалькова подчеркнула, что "непрекращающиеся годами нарушения прав" русских людей происходили на Украине и позицию России в вопросе русофобии не поддержали на международной арене. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что градус русофобии и ненависти к России в Соединенных Штатах сейчас чрезмерно высок.