Самый популярный мессенджер в России

C осени 2020 года трафик WhatsApp сократился в три раза.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Telegram в марте обогнал WhatsApp по размеру аудитории, став самым популярным мессенджером в России. Об этом сообщила пресс-служба оператора связи «Мегафон».

Видео дня

Проанализировав мобильный интернет-трафик с помощью инструментов Big Data, «МегаФон» выяснил, что доля WhatsApp снизилась с 48% до 32%. Из-за этого мессенджер от Марка Цукерберга и «брат» ныне заблокированных в России соцсетей Facebook и Instagram теперь занимает вторую строчку в стране по объему трафика. Снизилась на 1% и доля Viber, показатель которого теперь 4%.

А вот доля Telegram за первую половину марта в общем объеме трафика среди мессенджеров увеличилась с 48% до 63% по сравнению с первыми двумя неделями февраля. В «МегаФон» возросшую популярность Telegram объясняют не только появившимися ограничениями доступа к другим соцсетям и мессенджерам. В текущих реалиях Telegram – и инструмент общения, и один из главных источников информации.

Лидирует Telegram и по суточному потреблению мобильного трафика: один пользователь в среднем расходует на этот сервис 101 МБ трафика, тогда как почитателям WhatsApp достаточно 26 МБ, а сторонникам Viber – 8 МБ.

Рост популярности Telegram при этом растет практически на всей территории России, он лидирует по числу пользователей в 82 регионах России. Исключения составляют лишь три субъекта Северного Кавказа — Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, где по-прежнему большинство абонентов предпочитает WhatsApp.