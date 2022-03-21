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1 час назад

Россияне перечислили главные факторы при выборе новой работы

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Россияне перечислили главные факторы при выборе новой работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру».

Россияне перечислили главные факторы при выборе новой работы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, 67 процентов респондентов считают, что решающим фактором при выборе новой работы является стабильность, 63 процента назвали высокий уровень заработной платы, 54 процента опрошенных проголосовали за адекватный коллектив и руководство компании.

При этом 44 процента участников опроса отметили, что ищут работу ближе к дому. Для трети респондентов важна возможность карьерного роста, а 32 процента хотели бы найти работу с гибким графиком.

Еще 30 процентов респондентов признались, что обращают внимание на интересные рабочие задачи, а 28 процентов назвали важным возможность обучения в компании, а также четкий баланс между работой и личной жизнью.

Опрос проводился среди более 3,5 тысячи пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России, которые находятся в поиске новой работы.

Ранее сообщалось, что наиболее популярной сферой поиска работы при смене профессии является IT-индустрия. Среди россиян, решивших изменить специальность, 12 процентов участников исследования рассказали, что стали искать работу в IT. Еще 9 процентов респондентов планируют трудоустроиться в отрасли транспорта и логистики, 8 процентов — в управлении персоналом, 7 процентов — в производстве и агропроме, а 6 процентов — в сфере бытовых услуг.

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