В России предложили упростить процедуру выдачи гражданства РФ

Депутаты от ЛДПР и сенаторы намерены внести в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи гражданства лицам, один из родителей которых в свидетельстве о рождении записан как русский, передает ТАСС.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

В пояснительной записке указано, что поводом для разработки инициативы стало усиление в странах Запада недружественных настроений по отношению к гражданам РФ, а также иностранцам и лицам без гражданства, имеющим русские или российские корни. В документе говорится, что для получения паспорта РФ не нужно будет непрерывно пять лет проживать в России, получать ВНЖ, сдавать экзамен по русскому языку и подтверждать законный источник дохода.

При этом нужно будет начать процедуру отказа от имеющегося гражданства, за исключением случаев, когда вопрос двойного гражданства урегулирован международным договором. Согласно проекту закона, решение о приеме в гражданство будет приниматься в течение трех месяцев со дня подачи заявления.

Авторы инициативы считают, что в первую очередь этой возможностью воспользуются лица, русские по национальности, проживающие на Украине и в других бывших советских республиках.