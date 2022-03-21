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1 час назад

В России предложили упростить процедуру выдачи гражданства РФ

Москва24Москва24

Депутаты от ЛДПР и сенаторы намерены внести в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи гражданства лицам, один из родителей которых в свидетельстве о рождении записан как русский, передает ТАСС.

В России предложили упростить процедуру выдачи гражданства РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

В пояснительной записке указано, что поводом для разработки инициативы стало усиление в странах Запада недружественных настроений по отношению к гражданам РФ, а также иностранцам и лицам без гражданства, имеющим русские или российские корни. В документе говорится, что для получения паспорта РФ не нужно будет непрерывно пять лет проживать в России, получать ВНЖ, сдавать экзамен по русскому языку и подтверждать законный источник дохода.

При этом нужно будет начать процедуру отказа от имеющегося гражданства, за исключением случаев, когда вопрос двойного гражданства урегулирован международным договором. Согласно проекту закона, решение о приеме в гражданство будет приниматься в течение трех месяцев со дня подачи заявления.

Авторы инициативы считают, что в первую очередь этой возможностью воспользуются лица, русские по национальности, проживающие на Украине и в других бывших советских республиках.

В начале марта Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины могут въезжать в РФ без оформления визы по действующим и истекшим удостоверениям личности.

Общество,Законопроекты,Гражданство РФ,Владимир Путин,ЛДПР,Госдума,
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