Новый законопроект о получении российского гражданства

Депутаты и сенаторы от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили ввести упрощенный и ускоренный порядок приема в гражданство России.

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Поправки подготовлены в связи с недружественными действиями против русских и людей с русскими корнями за рубежом.

Получить российский паспорт в упрощенном порядке, согласно поправкам, смогут иностранцы и лица без гражданства, если хотя бы один из их родителей записан в акте о рождении как русский.

Для этой же категории парламентарии предложили отменить условия о непрерывном проживании на территории России в течение пяти лет и предоставлении вида на жительство. Кроме того, не понадобится подтверждать законный источник средств к существованию и сдавать экзамен на уровень знаний русского языка.

При этом авторы выступают против двойного гражданства в таких случаях - от второго придется отказаться. Исключением будет, если международным договором урегулирован вопрос двойного гражданства.

Решение о приеме в гражданство будет приниматься в течение трех месяцев со дня подачи заявления.