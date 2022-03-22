Более 40% россиян ожидают возвращения западных компаний в Россию в течение года

Свыше 40% опрошенных россиян считают, что большинство западных компаний, ушедших с отечественного рынка, вернутся обратно в течение года. Еще 26% уверены, что процесс растянется на срок от трех до пяти лет, говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании университета "Синергия".

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"Большинство западных компаний, покинувших российский рынок, вернутся в РФ в течение года. В этом уверены 42% респондентов. 26% полагают, что этот процесс растянется на срок от трех до пяти лет. По мнению 24%, западные компании возвратятся в Россию примерно через пять-десять лет. 8% опрошенных вообще не ожидают их возвращения", - говорится в материалах.

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Отмечается, что 36% граждан считают, что уход из России ряда иностранных компаний позитивно отразится на отечественной экономике, 24% ожидают негативных последствий. По мнению 40% россиян, массовый отток зарубежных брендов не окажет значительного влияния на экономическую ситуацию в РФ.

Участники исследования, которые нейтрально или с оптимизмом относятся к уходу западных компаний из РФ, назвали плюсы сложившейся ситуации. Так, 43% заявили, что это снизит зависимость России от иностранных производителей, 23% - избавит страну от необходимости ориентироваться на политику Запада, 18% - подтолкнет развитие отечественного бизнеса, 4% - высвободит рабочие места для российских специалистов, 12% - затруднились с ответом.

Благоприятные условия

Согласно материалам, 58% респондентов считают, что российские бизнесмены смогут полностью или почти полностью заменить иностранные бренды, покинувшие российский рынок. По мнению 42% опрошенных, отечественные предприниматели способны сделать это только частично. Помимо отечественных фирм, освободившиеся места займут китайские бренды - такой ответ дали 47% респондентов, индийские - 25%, турецкие - 19%, компании из стран СНГ - 9%.

Идею национализировать активы иностранных компаний, которые ушли из России, в целом одобряют 39% опрошенных, 26% высказались против такой меры. Еще 35% не определились с ответом. Выяснилось, что 55% граждан негативно относятся к персональным санкциям в отношении российских бизнесменов и их семей, 28% воспринимают это нейтрально, 17% - позитивно.

По мнению 63% россиян, сегодня в России сложились благоприятные условия для занятия предпринимательством, 37% придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. 69% опрошенных заявили, что сейчас подходящее время для получения образования в сфере предпринимательства, с ними не согласны 31%. Кроме того, большинство респондентов (76%) считают необходимым предоставить российскому бизнесу максимально возможное число мер поддержки, включая введение налоговых послаблений и отмену плановых проверок, 24% высказались против предоставления бизнесменам дополнительных преференций.