Биолог описала следующую волну коронавируса в России

«Я думаю, что огромной волны, огромного пика, когда каждый второй болеет, уже не случится. Будет просто более высокое плато, чем сейчас. То есть количество ежедневно заболевающих увеличится, но оно будет стабильно одинаковым. В России так уже было. И это не прямо сейчас начнется, а где-то через недели три — месяц», — сказала она.