В России рассекретили архивы о преступлениях украинских националистов

Как отметили в Минобороны, публикация документов «направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа».

Ранее Ростовский областной суд признал действия немецких захватчиков на территории области в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом народов СССР. Суд пришел к выводам, что в период войны на территории Ростовской области нацистские оккупанты и их пособники совершали различные преступления в отношении не менее 180 тысяч советских граждан и не менее 200 тысяч военнопленных. Это были военные преступления, преступления против человечества, геноцид славян и иных национальностей и этнических групп.