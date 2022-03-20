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12 минут назад

Чулпан Хаматова подтвердила слухи об эмиграции из России

Слово и ДелоСлово и Дело

Звезда драмы «Синдром Петрушки» Чулпан Хаматова в новом интервью рассказала о переезде из России. Актриса уехала жить в деревенский домик на территории Латвии.

Чулпан Хаматова ответила на слухи об эмиграции из России
Фото: ТАССТАСС

Хаматова первой из российских знаменитостей подтвердила слухи, что действительно переехала жить в другую страну. Актриса забрала с собой детей.

Знаменитость рассказала, что у нее практически нет денег и работы. Сбережений ей хватит примерно на три-четыре месяца. Такое заявление Хаматова сделала в новом выпуске YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Ряд представителей шоу-бизнеса и кинематографа покинули Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить обратный въезд бизнесменам, актерам, певцам и другим публичным личностям, которые покинули страну в трудное время.

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Напомним, что 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Силы ВС РФ производят удары только по объектам военной инфраструктуры. Кроме того, российская сторона организует гуманитарные коридоры для мирного населения окруженных городов. Однако украинские радикалы под угрозой расстрела запрещают жителям покидать опасную территорию.

Общество,Султан Хамзаев,Чулпан Хаматова,Верховный суд,Госдума,
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