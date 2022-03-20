Чулпан Хаматова ответила на слухи об эмиграции из России

Звезда драмы «Синдром Петрушки» Чулпан Хаматова в новом интервью рассказала о переезде из России. Актриса уехала жить в деревенский домик на территории Латвии.

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Хаматова первой из российских знаменитостей подтвердила слухи, что действительно переехала жить в другую страну. Актриса забрала с собой детей.

Знаменитость рассказала, что у нее практически нет денег и работы. Сбережений ей хватит примерно на три-четыре месяца. Такое заявление Хаматова сделала в новом выпуске YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Ряд представителей шоу-бизнеса и кинематографа покинули Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить обратный въезд бизнесменам, актерам, певцам и другим публичным личностям, которые покинули страну в трудное время.