В Красноярском крае фермер выращивает редкую породу свиней. Видео

В селе Бородино Красноярского края фермер Дмитрий Куцко разводит необычных "кучерявых" хрюшек. Благодаря скрещиванию домашней и дикой свиней, порода венгерская мангалица получила кудрявую шерсть и способность жить в суровых сибирских морозах. Свиновод Куцко в среду рассказал Ruptly об особенностях содержания животных.
По его словам, данная порода поросят была выведена в Венгрии свыше трехсот лет назад и с тех пор распространилась в Европе и США. В Россию первых представителей мангалицы завезли в 2009-2010 годах.
"Я когда увидел этих свиней, то у меня шапка повернулась на 360 градусов, потому что я такого никогда не видел. Через месяц супоросная свиноматка и хрячок уже хрюкали у меня в курятнике", - вспоминает мужчина.