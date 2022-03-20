В Москве наградили победителей трека «Международный» конкурса «Лидеры России»

Объявлены имена семи суперфиналистов по итогам финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». А все 70 конкурсантов, которые приняли участие в финале, получили сертификаты на обращение за российским гражданством по упрощенной процедуре.
На церемонии награждения победителей к финалистам обратился первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, наставник трека «Международный» Сергей Кириенко.
«Хочу всех вас поздравить, потому что вы все победители — не побоялись принять решение и подать заявку на конкурс, приехать на финал в Москву, когда границы большинства государств еще перекрыты из-за пандемии и складывается непростая международная обстановка. Но тот, кто хочет — ищет способы решения, а кто не хочет — ищет причины. Способность взять на себя ответственность и добиваться поставленной цели — это и есть то самое лидерство, которое вызывает чувство глубокого уважения. Трек «Международный» проводится по решению президента России впервые. Заявки на участие в нем подали более 10 тысяч человек из 150 стран мира. И именно вы стали лучшими из лучших — первыми в истории финалистами и победителями этого трека. Всем вам открыты новые возможности, чтобы реализоваться и проявить себя в России. Вы все сможете подать документы на получение гражданства России в упрощенном порядке», — отметил он.
В финале принимали участие граждане 19 стран мира — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии, Норвегии, Польши, Чехии, Эстонии, Узбекистана и Украины. Все конкурсанты сразу после церемонии получили сертификаты с правом на обращение с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации.
Кроме того, семь конкурсантов получили путевки в суперфинал конкурса «Лидеры России» и станут обладателями образовательного гранта в размере один миллион рублей.
Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, обращаясь к участникам, отметил, что благодаря треку «Международный», конкурс приобрел глобальный масштаб.
«Я присоединяюсь к поздравлениям и хочу сказать, что вы все настоящие герои! Эксперты, которые работали с вами на площадке, были поражены, насколько вы сильная команда, какие вы творческие, умные, открытые и талантливые люди. Члены Наблюдательного совета и вся команда конкурса много месяцев работали над тем, чтобы трек "Международный" прошел максимально ярко и хорошо. Президент России, который принял решение о проведении этого трека, поручил внести изменения в законодательство, чтобы победители и финалисты смогли по упрощенной схеме получить гражданство и вид на жительство в Российской Федерации. Спасибо всем экспертам и организаторам, работавшим над этим проектом. Мы всегда говорим о том, что на нашем финале все только начинается. Я верю, что каждый из вас поделится своими эмоциями и сделает так, чтобы как можно больше людей любили Россию и хотели жить в нашей стране», — отметил он.
В церемонии награждения приняли участие члены наблюдательного совета трека «Международный»: специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.
«Мы живем в такое время, когда перед нами открывается множество возможностей. И мы еще до конца не понимаем, какие новые двери открываются, тогда как закрываются привычные. Только люди, которые проявили лидерский талант и доказали свое право быть лидерами, смогут решить эти проблемы», — заявил Михаил Швыдкой.