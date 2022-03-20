В Москве наградили победителей трека «Международный» конкурса «Лидеры России»

«Я присоединяюсь к поздравлениям и хочу сказать, что вы все настоящие герои! Эксперты, которые работали с вами на площадке, были поражены, насколько вы сильная команда, какие вы творческие, умные, открытые и талантливые люди. Члены Наблюдательного совета и вся команда конкурса много месяцев работали над тем, чтобы трек "Международный" прошел максимально ярко и хорошо. Президент России, который принял решение о проведении этого трека, поручил внести изменения в законодательство, чтобы победители и финалисты смогли по упрощенной схеме получить гражданство и вид на жительство в Российской Федерации. Спасибо всем экспертам и организаторам, работавшим над этим проектом. Мы всегда говорим о том, что на нашем финале все только начинается. Я верю, что каждый из вас поделится своими эмоциями и сделает так, чтобы как можно больше людей любили Россию и хотели жить в нашей стране», — отметил он.