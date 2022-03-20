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57 минут назад

Мотоциклисты в Петербурге открывают сезон. Видео

Александр Кузьмин

На улицы Петербурга начинают выезжать мотоциклисты. Автомобилистам стоит вспомнить навык отслеживания их по боковым зеркалам. Об этом пишет "Фонтанка".

Видеозапись заезда нескольких десятков человек, сделанная в центре города, судя по облачной погоде, в субботу, появилась 20 марта в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Официального открытия мотосезона ещё не было. Некоторые мотоциклисты считают такие выезды преждевременными: гололедица в Петербурге сохраняется в ночные и утренние часы.

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