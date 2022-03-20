В Ханты-Мансийске прошла церемония открытия Паралимпиады "Мы вместе. Спорт". Видео

В Ханты-Мансийске в пятницу прошла церемония открытия паралимпийских игр "Мы вместе. Спорт".
На кадрах Ruptly спортсмены сборной ПКР прибывают в концертный зал. Официальная часть открытия Игр, а также второй день соревнований и награждение атлетов.
"[Ханты-Мансийск] мне всегда нравился и нравится, но я не первый раз здесь. Здесь очень приятно. Атмосфера. Игры. Игры как игры, всегда эмоциональные. Завтра еще, послезавтра тоже предстоят игры. Надеемся на победу", - рассказал хоккеист Дмитрий Галкин.
Во время выступления министр спорта Олег Матыцин подчеркнул, что проведение соревнований доказывает самодостаточность и отсутствие преград для России.