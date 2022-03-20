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36 минут назад

В Ханты-Мансийске прошла церемония открытия Паралимпиады "Мы вместе. Спорт". Видео

Александр Кузьмин

В Ханты-Мансийске в пятницу прошла церемония открытия паралимпийских игр "Мы вместе. Спорт".

На кадрах Ruptly спортсмены сборной ПКР прибывают в концертный зал. Официальная часть открытия Игр, а также второй день соревнований и награждение атлетов.

"[Ханты-Мансийск] мне всегда нравился и нравится, но я не первый раз здесь. Здесь очень приятно. Атмосфера. Игры. Игры как игры, всегда эмоциональные. Завтра еще, послезавтра тоже предстоят игры. Надеемся на победу", - рассказал хоккеист Дмитрий Галкин.

Во время выступления министр спорта Олег Матыцин подчеркнул, что проведение соревнований доказывает самодостаточность и отсутствие преград для России.

Общество,Видео,Дмитрий Галкин,Олег Матыцин,
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