В Ханты-Мансийске прошла церемония открытия Паралимпиады "Мы вместе. Спорт". Видео

"[Ханты-Мансийск] мне всегда нравился и нравится, но я не первый раз здесь. Здесь очень приятно. Атмосфера. Игры. Игры как игры, всегда эмоциональные. Завтра еще, послезавтра тоже предстоят игры. Надеемся на победу", - рассказал хоккеист Дмитрий Галкин.