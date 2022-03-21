Киселев призвал к трибуналу над Байденом

«Международный трибунал по инициативе России должен был бы рассмотреть бомбардировки Югославии в 1999 году. Одним из ярых сторонников того преступления был нынешний президент США, а в то время сенатор Джо Байден. „Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине“, — заявлял тогда Байден. А президентом США тогда был демократ Билл Клинтон», — сказал Киселев.