Исследование показало, на какие книги вырос спрос россиян в марте

Спрос на книги по экономике среди россиян во вторую неделю марта вырос более чем в два раза, большей популярностью стали пользоваться также любовные романы и произведения в жанре фантастики. Об этом свидетельствуют данные статистики книжного сервиса "Литрес", подготовленные для ТАСС.

"По сравнению с периодом 24 февраля - 2 марта интерес к нон-фикшн литературе, в том числе книгам по саморазвитию, личностному росту и практической психологии за последнюю неделю незначительно снизился, к художественным произведениям, напротив, вырос на 12%. Что касается отдельных жанров, то выросли, например, продажи книг по экономике (на 56%), любовных романов (на 46%), фантастики (на 20%), классической литературы (на 9%), книг по политологии (на 9%), снизились - ужасов и боевиков", - сообщили в пресс-службе "Литрес", не приведя абсолютных цифр.

С 24 февраля по 2 марта интерес россиян к книгам на фоне ситуации в России и в мире в целом незначительно снизился в сравнении с предыдущим аналогичным периодом. Однако уже через неделю, с 11 по 17 марта, продажи электронных и аудиокниг выросли на 18% (в штуках). Также вырос интерес и к бесплатному контенту, представленному на сервисе - на 24%.