Исследование показало, на какие книги вырос спрос россиян в марте

Спрос на книги по экономике среди россиян во вторую неделю марта вырос более чем в два раза, большей популярностью стали пользоваться также любовные романы и произведения в жанре фантастики. Об этом свидетельствуют данные статистики книжного сервиса "Литрес", подготовленные для ТАСС.
"По сравнению с периодом 24 февраля - 2 марта интерес к нон-фикшн литературе, в том числе книгам по саморазвитию, личностному росту и практической психологии за последнюю неделю незначительно снизился, к художественным произведениям, напротив, вырос на 12%. Что касается отдельных жанров, то выросли, например, продажи книг по экономике (на 56%), любовных романов (на 46%), фантастики (на 20%), классической литературы (на 9%), книг по политологии (на 9%), снизились - ужасов и боевиков", - сообщили в пресс-службе "Литрес", не приведя абсолютных цифр.
С 24 февраля по 2 марта интерес россиян к книгам на фоне ситуации в России и в мире в целом незначительно снизился в сравнении с предыдущим аналогичным периодом. Однако уже через неделю, с 11 по 17 марта, продажи электронных и аудиокниг выросли на 18% (в штуках). Также вырос интерес и к бесплатному контенту, представленному на сервисе - на 24%.
"Такое потребление книжного контента вполне объяснимо в ситуации внешнего и внутреннего кризиса: россияне в условиях напряженной информационной повестки пытаются восстановить душевное равновесие, переключиться и найти ответы на свои вопросы с помощью книг. Подтверждает это и статистика: сейчас среди самых популярных книг на "Литрес" - "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольги Примаченко, "Выбор. О свободе и внутренней силе человека" Эдит Евы Эгер, "1984" Джорджа Оруэлла, "Месяц за Рубиконом" Сергея Лукьяненко, "Вся кремлевская рать. Краткая история современной России" Михаила Зыгаря", - прокомментировала собранные данные шеф-редактор группы компаний "Литрес" Екатерина Писарева.