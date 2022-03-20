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1 час назад

Россиянам назвали актуальные схемы мошенников

Lenta.ruLenta.ru

Мошенники начали использовать новые схемы, играя на актуальном желании россиян купить дефицитные товары. Об этом пишут «Известия».

Россиянам назвали актуальные схемы мошенников
Фото: ТАССТАСС

Так, начали фиксироваться случаи, когда злоумышленники предлагают своим жертвам отсутствующие запчасти к автомобилям, а после перевода предоплаты исчезают. Аналогичные мошеннические объявления появлялись в разделе комплектующих для компьютеров.

Еще одной схемой стали звонки через мессенджеры якобы от имени минздрава. Звонившие уверяли, что ожидается дефицит лекарств, и предлагали сделать заказ, «чтобы на ближайшие 90 дней гарантировать возможность их получения». Помимо этого, россиянам стали предлагать оформить за крупную сумму пластиковую карту Visa или MasterCard, обещая, что их кредитки будут работать за рубежом.

Кроме того, рядом с банкоматами на улицах городов появились личности, предлагающие обменять валюту. Собеседник издания предупредил, что «самым благоприятным исходом» встречи с ними будет, если жертву просто обсчитают на несколько тысяч рублей. Также возможны варианты с подменой купюр или обычным грабежом.

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