Россиянам назвали актуальные схемы мошенников

Мошенники начали использовать новые схемы, играя на актуальном желании россиян купить дефицитные товары. Об этом пишут «Известия».

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Так, начали фиксироваться случаи, когда злоумышленники предлагают своим жертвам отсутствующие запчасти к автомобилям, а после перевода предоплаты исчезают. Аналогичные мошеннические объявления появлялись в разделе комплектующих для компьютеров.

Еще одной схемой стали звонки через мессенджеры якобы от имени минздрава. Звонившие уверяли, что ожидается дефицит лекарств, и предлагали сделать заказ, «чтобы на ближайшие 90 дней гарантировать возможность их получения». Помимо этого, россиянам стали предлагать оформить за крупную сумму пластиковую карту Visa или MasterCard, обещая, что их кредитки будут работать за рубежом.