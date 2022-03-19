Умер дирижер Михаил Юровский

Отмечается, что последние десять лет Михаил Юровский много раз выступал с Госоркестром в России и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов «Истории с оркестром» в Концертном зале имени Чайковского. В его репертуаре были произведения Моцарта и Малера, Мендельсона и Прокофьева, Чайковского и Шостаковича.