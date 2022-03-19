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33 минуты назад

Дирижер Госоркестра имени Светланова Михаил Юровский умер на 77-м году жизни

Агентство «Москва»Агентство «Москва»иещё 2

Дирижер Государственного академического симфонического оркестра РФ имени Светланова Михаил Юровский умер в возрасте 76 лет, сообщается на сайте учреждения.

Умер дирижер Михаил Юровский
Фото: rnmso.rurnmso.ru

«Ушел из жизни выдающийся дирижер Михаил Юровский. Он был настоящим другом Госоркестра. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким замечательного музыканта. Светлая память!», - говорится в сообщении.

Отмечается, что последние десять лет Михаил Юровский много раз выступал с Госоркестром в России и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов «Истории с оркестром» в Концертном зале имени Чайковского. В его репертуаре были произведения Моцарта и Малера, Мендельсона и Прокофьева, Чайковского и Шостаковича.

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