Россиянам предложат чартеры на венесуэльский остров

Этой весной в России появятся чартерные рейсы на венесуэльский остров Маргарита. Отправлять туда отдыхающих будут два российских туроператора. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает РИА «Новости».

Фото: depositphotos.com depositphotos.com

«Два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита», - сказала Догузова.

По ее словам, чартерная программа расширит возможности пляжного отдыха для россиян, особенно в холодное время года.

Кроме того, рейс по маршруту Каракас – Москва – Каракас авиакомпании Conviasa будет совершаться раз в неделю. Первый лайнер отправится уже в следующем месяце.

Ранее Минтранс России напомнил, что в Россию совершают авиарейсы 29 компаний из 20 стран мира.