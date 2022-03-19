Россиянам предложат чартеры на венесуэльский остров

Этой весной в России появятся чартерные рейсы на венесуэльский остров Маргарита. Отправлять туда отдыхающих будут два российских туроператора. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает РИА «Новости».
«Два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита», - сказала Догузова.
По ее словам, чартерная программа расширит возможности пляжного отдыха для россиян, особенно в холодное время года.
Кроме того, рейс по маршруту Каракас – Москва – Каракас авиакомпании Conviasa будет совершаться раз в неделю. Первый лайнер отправится уже в следующем месяце.
Ранее Минтранс России напомнил, что в Россию совершают авиарейсы 29 компаний из 20 стран мира.
С 9 марта Россия сняла ограничения по COVID-19 на полеты в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Иран, Азербайджан, Армению, Таджикистан и Туркмению.