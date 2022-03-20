В России выбрали «Поэта года» и «Писателя года»

В России объявили лауреатов национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года» за 2021 год. Об этом сообщает РИА Новости.

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Церемония прошла 19 марта в Концертном зале правительства Москвы. В общей сложности в список номинантов премии вошли свыше пяти тысяч авторов.

Гран-при обеих премий получил доктор филологических наук, писатель и историк Игорь Волгин как «наиболее значимый российский поэт и прозаик по совокупности заслуг». «Поэтом года» стала Инна Заславская. Вторую и третью премии получили Дмитрий Ревский и Александр Андреев. В основной номинации «Писатель года» лауреатами стали Андрей Белов, священник Владимир Русин, Сергей Каратов.

Данные премии учреждены Российским союзом писателей, они вручаются под эгидой Роспечати. Победители получают возможность издать книгу со своими произведениями за счет оргкомитета. Также каждому лауреату вручили символ премии — статуэтку в форме пера на постаменте из натуральных камней.