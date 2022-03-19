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38 минут назад

Два туроператора из России планируют запустить чартеры на венесуэльский остров

Газета.RuГазета.Ru

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что два российских туроператора планируют запустить этой весной чартерные рейсы на венесуэльский остров Маргарита. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Россиянам предложат чартеры на венесуэльский остров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В частности, два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита. Такая чартерная программа может расширить возможности пляжного отдыха для россиян, особенно в холодное время года», — сказала она.

Россияне смогут отдохнуть в еще одной африканской стране

Также со следующего месяца рейс по маршруту Каракас – Москва – Каракас авиакомпании Conviasa будет совершаться раз в неделю.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет с 14 марта ежедневные рейсы в Киргизию, сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что речь идет о регулярных полетах в Бишкек и Ош (Киргизия). С 9 марта Россия сняла ограничения по COVID-19 на полеты в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Иран, Азербайджан, Армению, Таджикистан и Туркмению.

С 8 марта «Аэрофлот» приостанавливал выполнение всех международных рейсов, кроме полетов в Белоруссию. При этом «Аэрофлот» продолжает в полном объеме выполнять рейсы по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введенных временных ограничений полетов в города юга страны.

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