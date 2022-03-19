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1 час назад

РФ обратилась в ООН из-за травли российских детей за границей

Илья Родин

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачеле с просьбой разобраться с фактами травли русскоговорящих и российских детей за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

РФ обратилась в ООН из-за травли российских детей за границей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в связи с участившимися случаями травли российских и русскоговорящих детей за пределами нашей страны обратилась в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачеле», - отметили в пресс-службе.

В своем обращении Мария Львова-Белова попросила обратить пристальное внимание на «многочисленные факты дискриминации по национальному признаку российских и русскоязычных детей в ряде государств».

«Дети являются наиболее уязвимой категорией граждан и нуждаются в специальной охране и заботе. Однако сейчас, наравне со взрослыми, они подвергаются угрозам и насилию из-за своего происхождения, в том числе, в учебных заведениях, зачастую, при попустительстве, либо открытом одобрении властей некоторых государств», - цитирует детского омбудсмена «Российская газета».

Канцлер Германии Олаф Шольц, пишет РИА «Новости», заявил ранее, что полагает недопустимыми оскорбления в адрес русскоязычных жителей ФРГ.

Общество,Олаф Шольц,ООН,
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