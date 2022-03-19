РФ обратилась в ООН из-за травли российских детей за границей

«Дети являются наиболее уязвимой категорией граждан и нуждаются в специальной охране и заботе. Однако сейчас, наравне со взрослыми, они подвергаются угрозам и насилию из-за своего происхождения, в том числе, в учебных заведениях, зачастую, при попустительстве, либо открытом одобрении властей некоторых государств», - цитирует детского омбудсмена «Российская газета».