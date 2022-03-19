Роскомнадзор обратился с призывом к Google

Роскомнадзор призвал Google незамедлительно прекратить цензуру в отношении российских ресурсов на Youtube. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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«Принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг YouTube стал инструментом в антироссийской информационной войне», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в последнее время YouTube «неоднократно подвергал цензуре» каналы российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, а также просветительские проекты, ориентированные на широкую аудиторию и освещающие ключевые моменты истории России.

Всего в ведомстве зафиксировали 54 факта ограничений. Среди подвергшихся цензуре оказались каналы РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости.

Кроме того, заблокированы страницы просветительских кинопроектов "РЖЕВ. 500 дней в огне" и "Крым. Путь на Родину".

Роскомнадзор направил в Google требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга. На 18 марта эти требования выполнены не были.