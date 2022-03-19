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1 час назад

На Сочи обрушились мощные снегопады. Видео

Александр Кузьмин

Российский город-курорт Сочи накрыли нехарактерные для марта осадки: на город выпало аномальное количество снега.

На кадрах Ruptly, снятых в пятницу, техника коммунальных служб города расчищает автомобильные дороги, а сотрудники Сочинского дендрария освобождают растения от снега.

"Минувшей ночью на всей территории Сочи шли снегопады. Такая погода аномальна для конца марта в субтропиках. В разных районах города толщина снега составляет от 15 до 25 см. Наиболее обильные осадки зафиксированы в горном кластере Адлерского района. В ряде удаленных населенных пунктов высота снежного покрова достигает одного метра", - сообщили на сайте мэрии Сочи.

Общество,Погода,Видео,
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