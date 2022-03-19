На Сочи обрушились мощные снегопады. Видео

"Минувшей ночью на всей территории Сочи шли снегопады. Такая погода аномальна для конца марта в субтропиках. В разных районах города толщина снега составляет от 15 до 25 см. Наиболее обильные осадки зафиксированы в горном кластере Адлерского района. В ряде удаленных населенных пунктов высота снежного покрова достигает одного метра", - сообщили на сайте мэрии Сочи.