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51 минуту назад

Россиян предупредили о погодной инверсии

Майк Габриелян

Европейскую часть России ожидает погодная инверсия до середины следующей недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Он отметил, что из-за мощного антициклона в стране складывается необычная ситуация: на юге европейской части температура будет ниже, чем на севере.

«В северной половине температура прогнозируется минимум 8-4 градуса мороза в ближайшие дни, а в Ростовской - 15-12 градусов мороза, на юге ПФО и Урала - 13-18 градусов мороза», - сказал Вильфанд.

По его словам, подобная «пространственная инверсия», вызвавшая нестандартную ситуацию, будет сохраняться на европейской части России до середины следующей недели.

Самые заметные отрицательные аномалии в ближайшие дни ожидают Челябинскую область и регионы Северо-Кавказского федерального округа. Там температура будет ниже нормы на 7-10 градусов. В Архангельской, Мурманской областях, Карелии ожидается на 10-12 градусов выше нормы.

Общество,Видео,Роман Вильфанд,
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