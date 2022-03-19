Россиян предупредили о погодной инверсии

Европейскую часть России ожидает погодная инверсия до середины следующей недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Он отметил, что из-за мощного антициклона в стране складывается необычная ситуация: на юге европейской части температура будет ниже, чем на севере.

«В северной половине температура прогнозируется минимум 8-4 градуса мороза в ближайшие дни, а в Ростовской - 15-12 градусов мороза, на юге ПФО и Урала - 13-18 градусов мороза», - сказал Вильфанд.

По его словам, подобная «пространственная инверсия», вызвавшая нестандартную ситуацию, будет сохраняться на европейской части России до середины следующей недели.