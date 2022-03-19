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1 час назад

Россияне назвали символы 1980-х годов

МослентаМослента

Фото подготовки к Олимпиаде 1980-го года на Красной площади заставило россиян заностальгировать по временам СССР. Воспоминаниями о жизни в той эпохе они поделились в Telegram-канале «Старая Москва».

Россияне назвали символы 1980-х годов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Москва 80-х была прекрасная (как обычно), хотя и разная. Из хороших воспоминаний — Олимпиада и фестиваль молодежи и студентов. Куча красивых и веселых темнокожих и цветных иностранцев на улицах. Веяния западной моды, музыки и культуры, о которых стали открыто писать в прессе и показывать по телевизору», — вспомнила одна из пользовательниц.

К минусам ушедшего десятилетия женщина отнесла страх войны в Афганистане, появление так называемых гопников и боязнь ядерной войны. «Но в целом неплохо и радостно жили, когда молодые-то были», — заключила россиянка.

В комментариях назвали и другие ассоциации с эпохой. Для фолловеров символом тех времен стали аэробика, сухой закон, первый концерт группы Modern Talking в «Олимпийском», смерть барда Владимира Высоцкого и приход к власти последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Некоторые вспомнили, что отличительной чертой 80-х был дефицит, но с юмором добавили, что в СССР он был практически всегда.

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