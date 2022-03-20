Гинцбург рассказал о применении назальной вакцины от COVID-19

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальной вакциной от коронавируса пока будут прививать как бустером. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную. Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она дает довольно-таки приличный титр антител", - уточнил ученый.

Ранее Гинцбург рассказал, как часто нужно будет прививаться назальной вакциной от COVID-19. В начале февраля вирусолог Центра Анатолий Альтштейн рассказал о начале клинических испытаний назальной вакцины "Спутник V".

По его словам, она отличается от оригинальной не только формой введения в организм, но и появляющимся иммунитетом. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".