Гинцбург рассказал о применении назальной вакцины от COVID-19

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальной вакциной от коронавируса пока будут прививать как бустером. Об этом сообщает РИА "Новости".
"В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную. Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она дает довольно-таки приличный титр антител", - уточнил ученый.
Ранее Гинцбург рассказал, как часто нужно будет прививаться назальной вакциной от COVID-19. В начале февраля вирусолог Центра Анатолий Альтштейн рассказал о начале клинических испытаний назальной вакцины "Спутник V".
По его словам, она отличается от оригинальной не только формой введения в организм, но и появляющимся иммунитетом. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".