В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
13 минут назад

Росавиация сможет передавать допуски на рейсы за рубеж разным авиакомпаниям

Елена Прошина

Российские авиационные власти на фоне ограничительных мер временно смогут оперативно передавать допуски на международные маршруты от одной авиакомпании другой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Росавиация нашла способ решить проблему с полетами за рубеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время оперативно передать допуск на международный маршрут другому перевозчику невозможно.

«Межведомственной комиссией по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов утвержден временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому перевозчику», — следует из сообщения ведомства.

Росавиация поясняет, что оперативная передача допусков на международные маршруты от одной авиакомпании другой разработана с целью повышения транспортной доступности и мобильности россиян, а также для сохранения «воздушных коридоров» между Россией и западными странами в период действия санкций, введенных Западом «по политическим мотивам». Как уточняется, алгоритм действует до принятия решений о снятии ограничений.

Напомним, Росавиация из-за санкций, которые были введены после начала военной операции России на Украине, рекомендовала отечественным авиаперевозчикам с лайнерами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта. Это должно было помочь избежать ареста или задержания самолетов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

Общество,Росавиация,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители