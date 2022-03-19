Росавиация нашла способ решить проблему с полетами за рубеж

Российские авиационные власти на фоне ограничительных мер временно смогут оперативно передавать допуски на международные маршруты от одной авиакомпании другой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

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В настоящее время оперативно передать допуск на международный маршрут другому перевозчику невозможно.

«Межведомственной комиссией по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов утвержден временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому перевозчику», — следует из сообщения ведомства.

Росавиация поясняет, что оперативная передача допусков на международные маршруты от одной авиакомпании другой разработана с целью повышения транспортной доступности и мобильности россиян, а также для сохранения «воздушных коридоров» между Россией и западными странами в период действия санкций, введенных Западом «по политическим мотивам». Как уточняется, алгоритм действует до принятия решений о снятии ограничений.