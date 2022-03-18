Назван самый опасный штамм коронавируса за время пандемии

«У нас неделю назад был такой же уровень заболеваемости как на максимуме «дельты». Но на максимуме «дельты» у нас погибало 1200-1300 человек в день, а сейчас погибает порядка 500-600, поэтому мы и сами с вами по-другому реагируем на эти вещи. «Дельта» получается самой опасной», - заявил Чепурнов.