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57 минут назад

Назван самый опасный штамм коронавируса за время пандемии

Вероника Полынина

Самым опасным штаммом коронавируса за два года пандемии была «дельта». Такое мнение высказал изданию «Ура.ру» начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Назван самый опасный штамм коронавируса за время пандемии
Фото: ReutersReuters

По его словам, максимальное число летальных исходов было именно на пике распространения «дельты».

«У нас неделю назад был такой же уровень заболеваемости как на максимуме «дельты». Но на максимуме «дельты» у нас погибало 1200-1300 человек в день, а сейчас погибает порядка 500-600, поэтому мы и сами с вами по-другому реагируем на эти вещи. «Дельта» получается самой опасной», - заявил Чепурнов.

Штамм «омикрон» превзошел «дельту» по скорости распространения. На пике он заражал в пять раз больше людей, чем «дельта», но летальность была заметно ниже, добавил Чепурнов.

«Дельта»-штамм был впервые обнаружен и описан в Индии. Его отличал высокий процент тяжелого течения не только у пожилых пациентов и людей с хроническими заболеваниями, но и у молодых и здоровых людей.

Общество,Александр Чепурнов,
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