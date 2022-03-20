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1 час назад

Вирусолог назвал самый опасный штамм COVID-19 за всю пандемию

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За все время пандемии COVID-19, которая длится больше двух лет, самым опасным штаммом стала «Дельта». Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Вирусолог назвал самый опасный штамм COVID-19 за всю пандемию
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

«У нас неделю назад был такой же уровень заболеваемости как на максимуме дельты. Но на максимуме дельты у нас погибало 1200-1300 человек в день, а сейчас погибает порядка 500-600, поэтому мы и сами с вами по-другому реагируем на эти вещи. Дельта получается самой опасной», — объяснил Александр Чепурнов.

Врач подчеркнул, что омикрон сильнее дельты только в скорости распространения. При этом летальность при омикроне намного ниже, рассказал вирусолог.

Ранее стало известно, что в России появилась новая вакцина от COVID-19.

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