Вирусолог назвал самый опасный штамм COVID-19 за всю пандемию

«У нас неделю назад был такой же уровень заболеваемости как на максимуме дельты. Но на максимуме дельты у нас погибало 1200-1300 человек в день, а сейчас погибает порядка 500-600, поэтому мы и сами с вами по-другому реагируем на эти вещи. Дельта получается самой опасной», — объяснил Александр Чепурнов.