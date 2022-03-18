Самый длинный автомобиль в мире увеличился и побил собственный рекорд

Самый длинный автомобиль в мире достиг длины 30,52 метра после реставрации и побил собственный рекорд. Соответствующий материал приводит издание Daily Mail.

Фото: ЖЖ ЖЖ

Отмечается, что суперлимузин «Американская мечта» был создан автомобильным дизайнером Джеем Орбергом в Бербанке, штат Калифорния, США, в 1986 году и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная машина в мире. Первоначально длина транспортного средства, оснащенного 26 колесами и двумя восьмицилиндровыми двигателями V8, составляла 18,28 метра. Также в машине, рассчитанной на 75 человек, располагались джакузи, поле для мини-гольфа, вертолетная площадка и бассейн с трамплином для прыжков в воду.

Видео дня

Впоследствии Орберг увеличил длину лимузина до 30,5 метра и оставил его на складе на несколько лет, из-за чего машина пришла в негодность. В конечном итоге автомобиль был выставлен на интернет-аукционе eBay и дважды сменил хозяина, прежде чем попал в руки Майкла Дезера, который владеет транспортным средством на данный момент. При этом, согласно материалу, сумма сделки так и осталась нераскрытой.

Чтобы вернуть автомобилю презентабельный вид, Дезер привлек к реставрации одного из предыдущих владельцев изделия — Майкла Мэннинга. Отмечается, что на восстановление «Американской мечты» ушло три года и было потрачено 250 тысяч долларов. «Нам пришлось искать производителей некоторых деталей, поскольку они оказались уничтожены. Было очень трудно найти в продаже крышу Oldsmobile Vista Cruiser, но я случайно наткнулся на человека, у которого такая крыша была срезана и хранилась в течение 30 лет. И он был готов с ней расстаться», — объяснил Мэннинг.

В процессе реставрации длина автомобиля увеличилась и достигла 30,52 метра. Таким образом, лимузин побил собственный рекорд и 1 марта 2022 года был снова внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный автомобиль в мире.