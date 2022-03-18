Стилист раскрыла простой способ собираться по утрам за семь минут

Американский персональный стилист раскрыла несколько простых способов организовать свой гардероб таким образом, чтобы на сборы по утрам уходило всего семь минут. На TikTok-видео с ее лайфхаком обратило внимание издание The Sun.
Уроженка Нью-Йорка Би (фамилия не называется) поделилась тремя методами сортировки одежды, которые позволят установить в шифоньерах необходимый порядок. В первую очередь специалистка порекомендовала разделить наряды по сезонам и убрать вещи, которые не соответствуют текущему времени года. На размещенных кадрах она продемонстрировала гардероб своей клиентки, откуда исключила зимние свитера и куртки. Кроме того, американка посоветовала упорядочить одежду по типу, сгруппировав футболки с футболками, платья с платьями и так далее.
В завершении стилист отметила, что также важно разграничить изделия по тематике — например, организовать отделения с одеждой для вечеринок или бизнес-встреч.
«Сделав это, вы сможете одеваться намного быстрее, потому что будете знать, где лежат наряды и когда их надевать», — заключила она.
В январе австралийская блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) показала на видео способ сэкономить место в гардеробе посредством правильного хранения постельного белья. На размещенных кадрах женщина поместила два края простыни на резинке во внутрь противоположных концов, после чего сложила несколько раз. Затем эксперт проделала аналогичные действия с наволочками и обычной простыней, чтобы они совпадали по размеру. В конце Мила разместила полученный комплект внутрь последней наволочки.