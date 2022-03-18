Таиланд отменил ПЦР-тест для въезда в страну

С 1 апреля для въезда в Таиланд будет отменен обязательный ПЦР-тест на коронавирус. Такое решение приняли местные власти, сообщил заместитель пресс-секретаря МИД Таиланда Натапану Нопакун.
«Центр по борьбе с коронавирусом в королевстве принял решение отменить с 1 апреля 2022 года обязательные ПЦР-тесты, результаты которых предъявляются перед вылетом в Таиланд», — цитирует Нопакуна ТАСС.
Однако, он уточнил, что сдавать ПЦР-тест в день прилета и антигенный тест на пятый день пребывания в королевстве все же придется. Также сокращается время пребывания на карантине после прилета. Теперь вместо 10 дней все прибывающие будут изолированы на 5 вне зависимости от статуса вакцинации.
Также дипломат отметил, что с апреля по май Таиланд рассчитывает выйти на плато по заболеваемости, а с конца мая по конец июня ожидается стадия снижения. В этом случае, с 1 июля Таиланд надеется перейти от пандемии к эндемии.
Ранее власти Вьетнама приняли решение с 16 марта отменить карантин для иностранных туристов, в том числе россиян. Согласно новым правилам, въезжающие в страну путешественники больше не должны предъявлять справки о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19, а также проходить обязательный семидневный карантин или трехдневный режим самоизоляции. Туристам старше 2 лет достаточно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста.