Таиланд отменил ПЦР-тест для въезда в страну

С 1 апреля для въезда в Таиланд будет отменен обязательный ПЦР-тест на коронавирус. Такое решение приняли местные власти, сообщил заместитель пресс-секретаря МИД Таиланда Натапану Нопакун.

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«Центр по борьбе с коронавирусом в королевстве принял решение отменить с 1 апреля 2022 года обязательные ПЦР-тесты, результаты которых предъявляются перед вылетом в Таиланд», — цитирует Нопакуна ТАСС.

Однако, он уточнил, что сдавать ПЦР-тест в день прилета и антигенный тест на пятый день пребывания в королевстве все же придется. Также сокращается время пребывания на карантине после прилета. Теперь вместо 10 дней все прибывающие будут изолированы на 5 вне зависимости от статуса вакцинации.

Также дипломат отметил, что с апреля по май Таиланд рассчитывает выйти на плато по заболеваемости, а с конца мая по конец июня ожидается стадия снижения. В этом случае, с 1 июля Таиланд надеется перейти от пандемии к эндемии.