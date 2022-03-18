Вопреки заверениям властей об отсутствии необходимости закупать впрок сахар, в последние несколько дней у россиян возникает покупательский ажиотаж вокруг этого продукта.
Так, гигантская очередь за сахаром выстроилась в Липецке. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «Говорит Москва». На кадрах видна вереница из десятков людей на улице, намеривающихся приобрести продовольственный товар.
Ранее сообщалось, что ФАС России инициировала проверку цепочки поставки сахара для граждан. Надзорный орган указал на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита.