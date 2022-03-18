Вопреки заверениям властей об отсутствии необходимости закупать впрок сахар, в последние несколько дней у россиян возникает покупательский ажиотаж вокруг этого продукта.

Так, гигантская очередь за сахаром выстроилась в Липецке. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «Говорит Москва». На кадрах видна вереница из десятков людей на улице, намеривающихся приобрести продовольственный товар.