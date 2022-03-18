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59 минут назад

Отец Алисы Тепляковой жестко раскритиковал учебники МГУ

Елена Прошина

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Евгений Тепляков побывал в университетской библиотеке и раскритиковал представленные там учебники. Об этом он сообщил в своем блоге.

«Мы с Алисой сходили в университетскую библиотеку за учебниками. И хотим сказать, что это позор», — заявил Тепляков.

Он продемонстрировал книги, вышедшие в 1980-х, 1970-х годах и ранее. Самая новая из полученных его дочерью книг 2011 года выпуска. Тепляков напомнил, что в России срок службы учебника — около пяти лет.

«Здесь книги старше нас! Это страшно. Может, поэтому преподаватели говорят, что учебники — это не главное, что не надо их читать? Я понимаю, это прекрасные книги. Однако ежегодно выходят тысячи, если не десятки тысяч новых статей по психологии. Это все движет науку куда-то. Но в МГУ продолжают заниматься по учебникам прошлого…» — говорит Тепляков.

Он также отметил, что университет мог бы пользоваться базой статей SCImago, где представлено более 1 млн публикаций, «не отраженных в учебниках 1979 года издания».

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«Кого вы готовите? Португалоговорящих переводчиков с английского? Может быть, «опытных жизненно профессионалов»? Зачем лучшему ВУЗу страны современная наука? И китайский зачем учить? Его даже в списке «по выбору с нуля» не предусмотрено. Иврит зато есть, если не ошибаюсь, или японский. Они ж важнее в психологии», - возмутился Тепляков.

Ранее Тепляков обвинил сотрудников факультета психологии в травле своей дочери. По словам мужчины, сотрудники делали все, чтобы его дочь прекратила свое обучение в вузе. Он также выразил радость по поводу того, что заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени Ломоносова покинул Совет по правам человека.

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