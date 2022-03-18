«Здесь книги старше нас! Это страшно. Может, поэтому преподаватели говорят, что учебники — это не главное, что не надо их читать? Я понимаю, это прекрасные книги. Однако ежегодно выходят тысячи, если не десятки тысяч новых статей по психологии. Это все движет науку куда-то. Но в МГУ продолжают заниматься по учебникам прошлого…» — говорит Тепляков.