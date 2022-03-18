ВЦИОМ: уровень доверия президенту России вырос почти до 80%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю вырос на 2,2% и составил 79,6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведен с 7 по 13 марта среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.