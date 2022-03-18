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43 минуты назад

ВЦИОМ: уровень доверия президенту России вырос почти до 80%

ТАССТАСС

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю вырос на 2,2% и составил 79,6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведен с 7 по 13 марта среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ: уровень доверия президенту России вырос почти до 80%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"О своем доверии Владимиру Путину заявили 79,6% россиян, что на 2,2% больше результатов опроса с 28 февраля по 6 марта. Уровень одобрения деятельности президента РФ составил 77,2% (плюс 2,6% к прошлому опросу)", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 50,7% (плюс 2,7% за неделю) и 52% (плюс 2,3% за неделю) соответственно. На вопрос о доверии председателю кабмина Михаилу Мишустину положительно ответили 62% респондентов (на 2,7% больше, чем неделей ранее).

Также участники опроса высказались о доверии главам парламентских фракций. Так, Владимиру Жириновскому доверяют 39,5% респондентов (плюс 5,1% за неделю), Геннадию Зюганову - 28,5% (плюс 2,7%), Сергею Миронову - 28,6% (плюс 0,3%), Алексею Нечаеву - 7,3% (плюс 1,3%).

Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 40% (плюс 0,6% за неделю), КПРФ - 11,8% (плюс 0,1%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,3% (плюс 1,1%), "Новые люди" - 5,2% (плюс 0,1%). Немного (0,2%) потеряла в поддержке ЛДПР - 7,2%.

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