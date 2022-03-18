5513 человек госпитализировали с COVID в России

5513 человек госпитализировали с COVID-19 в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего в стране подтвердили 34 442 новых случая заражения.

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Лидерство по суточному приросту удерживает Свердловская область (+1776), второе место занимает Санкт-Петербург (+1486), третье — Ростовская область (+1215). В Москве зарегистрировано 1130 новых случаев заражения, в Подмосковье — 787. Общее число инфицированных достигло 17 518 699.

Выздоровели еще 105 064 пациента, общее число переболевших россиян составляет 16 039 709. Умерли еще 524 пациента, всего за время пандемии в стране зарегистрировали 363 563 летальных исхода у больных коронавирусом.