Первые рестораны турецкого фастфуда Chitir Chicken могут открыться в России в мае

Союз торговых центров ведет переговоры с владельцами турецкой сети ресторанов быстрого питания Chitir Chicken об открытии их точек в России взамен ушедших иностранных компаний. Первые кафе могут появиться уже в конце мая, сообщил в пятницу ТАСС глава союза Булат Шакиров.

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"Владельцы бренда Chitir Chicken уже на следующей неделе, во вторник, приезжают в Москву для проведения переговоров. Наша задача, как Союза торговых центров, им помочь с выбором площадок. На подготовку одного помещения к открытию они отводят порядка пяти-шести недель. Поэтому если в течение месяца мы выйдем на договор аренды, то первые рестораны могут открыться где-то в конце мае", - сказал Шакиров.

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Он отметил, что переговоры ведутся в рамках политики по привлечению в Россию новых брендов из Турции, Китая, Индии, Бразилии и других стран, чтобы оперативно заместить компании, которые остановили свою работу.

Пока речь идет об открытии ресторанов Chitir Chicken в пустующих площадях торговых центров, так как заявившие об уходе из России компании все еще продолжают платить по договорам аренды. Однако Союз торговых центров планирует поставить иностранным коллегам жесткие условия, чтобы те в течение одной-двух недель сообщили, планируют ли они открываться, заявил Шакиров.

"В противном случае мы не можем себе позволить ждать и должны эти помещения, если партнеры не собираются возвращаться, открывать для других арендаторов. Для торговых центров нет ничего хуже, чем закрытые витрины, так как из-за этого падает посещаемость", - пояснил он.

По словам собеседника агентства, Chitir Chicken планирует на первоначальном этапе оперативно открыть 5-10 точек в Москве и других городах-миллионниках, однако компания также заявила о готовности продолжить развитие и запустить сеть до 500-600 ресторанов быстрого питания по всей России. На предварительных переговорах, организованных Союзом торговых центров, присутствовало около 80 управляющих ТЦ, отметил Шакиров.

"Примерный объем инвестиций в один ресторан коллеги оценивают в пределах $100 тыс. Причем все оборудование они производят в Турции, поэтому санкции никак не повлияют на их планы", - подчеркнул он.