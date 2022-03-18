Госдума предложила выдавать обманутым дольщикам жилищные сертификаты

"Продолжить работу по решению вопросов защиты прав граждан - участников долевого строительства, права которых были нарушены заведомо недобросовестными действиями застройщика (далее - обманутые дольщики), предусмотрев возможность использования в этих целях жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью", - отмечается в проекте, размещенном в системе обеспечения законодательной деятельности.