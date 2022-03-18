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1 час назад

Госдума предложила выдавать обманутым дольщикам жилищные сертификаты

ТАССТАСС

Госдума предложила использовать жилищные сертификаты с индексируемой номинальной стоимостью для решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом говорится в проекте решения совета Госдумы.

Госдума предложила выдавать обманутым дольщикам жилищные сертификаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Продолжить работу по решению вопросов защиты прав граждан - участников долевого строительства, права которых были нарушены заведомо недобросовестными действиями застройщика (далее - обманутые дольщики), предусмотрев возможность использования в этих целях жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью", - отмечается в проекте, размещенном в системе обеспечения законодательной деятельности.

Предлагается разработать законопроект, в котором будет обозначен порядок выдачи таких жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью обманутым дольщикам.

Согласно данным Единого реестра проблемных объектов, признано долгостроями более 2,1 тыс. домов в 72 регионах, из них более 1,4 тыс. домов в 66 регионах требуют восстановления прав дольщиков.

Общество,Госдума,
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