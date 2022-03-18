Госдума предложила выдавать обманутым дольщикам жилищные сертификаты

Госдума предложила использовать жилищные сертификаты с индексируемой номинальной стоимостью для решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом говорится в проекте решения совета Госдумы.
"Продолжить работу по решению вопросов защиты прав граждан - участников долевого строительства, права которых были нарушены заведомо недобросовестными действиями застройщика (далее - обманутые дольщики), предусмотрев возможность использования в этих целях жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью", - отмечается в проекте, размещенном в системе обеспечения законодательной деятельности.
Предлагается разработать законопроект, в котором будет обозначен порядок выдачи таких жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью обманутым дольщикам.
Согласно данным Единого реестра проблемных объектов, признано долгостроями более 2,1 тыс. домов в 72 регионах, из них более 1,4 тыс. домов в 66 регионах требуют восстановления прав дольщиков.