Дворкович покинет пост главы фонда «Сколково»

«"Сколково" всегда был в авангарде инноваций в России, и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны», — сказал он.