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13 минут назад

Дворкович уходит с поста председателя фонда "Сколково"

Газета.RuГазета.Ru

Аркадий Дворкович покидает пост главы фонда «Сколково». Об этом сообщила пресс-служба фонда в Telegram-канале.

Дворкович покинет пост главы фонда «Сколково»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным представителей «Сколково», теперь Дворкович сосредоточится на развитии образовательных проектов.

Покидая свой пост, Дворкович поблагодарил коллег.

«"Сколково" всегда был в авангарде инноваций в России, и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны», — сказал он.

Как заключил Дворкович, команда «Сколково» и слаженная работа позволят справиться с амбициозной задачей, достигнув всех ранее поставленных целей. Дворкович работал на данном посту с 2008 года.

Источники РБК заявили, что на смену Дворковичу, возможно, придет Игорь Дроздов. Сейчас он председатель правления «Сколково».

Ранее «Единая Россия» потребовала уволить Дворковича из «Сколково». Причиной для отставки в партии назвали осуждения в западных СМИ действий Вооруженных сил России на Украине.

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Общество,Игорь Дроздов,Аркадий Дворкович,Фонд Сколково,Единая Россия,
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